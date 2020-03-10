Лондон, , 17:45 — REGNUM Шесть жителей Великобритании скончались от заболевания, вызванного вирусом COVID-19, сообщает 10 марта Press Association.

О шестом летальном исходе сообщили 10 марта в британском минздраве.

Напомним, в Великобритании зафиксирован 321 случай заражения уханьским вирусом: 18 человек на данный момент выздоровели, шесть скончались.

Британия находится на 13 месте в мире по числу заболевших COVID-19. Среди европейских стран больше всего заражённых в Италии — 9172 человека.

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