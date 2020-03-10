Нижний Новгород, , 17:38 — REGNUM 39-летняя жительница Нижнего Новгорода признана виновной в трех случаях торговли новорожденными детьми, а также мошенничестве в особо крупном размере, — сообщает СУ СК по Нижегородской области.

В 2018 году осужденная «предложила беременной женщине, которая не желала воспитывать малыша, забрать ее новорожденного ребенка. В июле 2018 года она изготовила на роженицу поддельный паспорт, вклеив ее фотографию в документ другой женщины. 27 июля 2018 года в роддоме г. Н. Новгорода женщина родила мальчика. Впоследствии документы на новорожденного были оформлены по представленной поддельной ксерокопии паспорта, с которой госпитализирована роженица».

Позже этого ребенка женщина пыталась продать за 350 тысяч рублей семейной паре из Москвы. Сделка сорвалась, поскольку потенциальные покупатели обратились в правоохранительные органы. 10 февраля подозреваемая была арестована.

В ходе следствия было установлено, что подсудимая «воспитывает пятерых несовершеннолетних детей, двоим из которых согласно заключению генетических экспертиз, она не являлась биологической матерью». Оказалось, что двух детей она также, используя махинации с документами, купила в 2012 году в роддомах в Москве.

Также, женщина по поддельным документам успела получить материнский капитал, «воспользовавшись которым в марте 2015 году приобрела жилое помещение в Нижегородской области».

Суд приговорил подсудимую к 5,5 годам заключения в исправительной колонии общего режима. Как сообщила «Версия», воспитываемые ею дети распределены по социальным центрам.