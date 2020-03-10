Курган, , 17:36 — REGNUM В Курганской области в ближайшие три дня ожидается интенсивная оттепель. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Курганской области на ближайшие три дня Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Пик потепления придётся на 12 марта, когда температура воздуха прогреется днём до +9 градусов. Уже 11 марта в Зауралье столбики термометров пойдут вверх с плюсовыми значениями.

Южным станет и ветер, который будет достигать в порывах до 16 метров в секунду. Синоптики обещают переменную облачность и местами небольшой снег.