Пекин, , 17:36 — REGNUM По официальной информации, с начала эпидемии уханьского коронавируса 59 897 человек в Китае уже излечились от инфекции и выпущены из больниц, 10 марта сообщает агентство «Синьхуа».

Число новых случаев заболевания в Ухане по состоянию на 9 марта равнялось 17, ещё два случая были зафиксированы за пределами провинции Хубэй, причем связаны с прибывшими из-за пределов Китая.

По мнению ряда аналитиков, Компартия Китая вскоре готовится объявить о победе над коронавирусной инфекцией в провинции Хубэй.

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