Кемерово, , 17:35 — REGNUM В Кузбассе в Международный женский день родились 20 девочек и 22 мальчика. Для сравнения, 8 марта 2019 года родилось 44 малыша — 11 мальчиков и 33 девочки.

«В областном центре приняли роды у 15 рожениц, в Новокузнецке — у десяти, в Киселёвске — у шести, в Прокопьевске — у трёх и в Юрге — у трёх», — уточнили в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области.

Женщины, родившие детей 8 марта, получили материальную помощь и медальон для детей «Рождённому на Земле Кузнецкой».