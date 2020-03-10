Москва, , 17:32 — REGNUM Московский городской суд 26 марта повторно рассмотрит жалобу на приговор активисту Константину Котову, осужденному на четыре года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митинга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Ранее Второй кассационный суд Москвы 2 февраля отменил приговор Константину Котову по делу о неоднократных нарушениях правил проведения митинга и отправил материалы на новое рассмотрение.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года участник несогласованного митинга в центре Москвы 10 августа Константин Котов был признан неоднократно нарушившим законодательство о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и приговорён Тверским районным судом столицы к четырём годам лишения свободы.