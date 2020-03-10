Липецк, , 17:30 — REGNUM В Липецке местные жители жалуются на нехватку защитных медицинских масок в аптеках, сообщил портал «КП-Липецк».

В одной из аптек масок нет уже неделю, как и дезинфицирующих составов для рук. Провизоры ждут поставку товаров. В другой аптеке не оказалось стерильных масок в индивидуальных упаковках.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе три человека проходят лечение от коронавируса, семь находятся под наблюдением и почти 150 человек из группы риска были обследованы.

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