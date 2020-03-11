Стокгольм, , 08:14 — REGNUM Каждый третий швед испытывает беспокойство по поводу коронавируса. Каждая вторая женщина и каждый третий мужчина в Швеции боится осуществлять поездки за границу. При этом снижается доверие к органам власти Швеции и их способности справиться с возникшим кризисом. Об этом 10 марта сообщило шведское издание Aftonbladet.

Обычно в это время года шведы активно планируют свои летние отпуска. Скорее всего, этим летом многие останутся дома. Так, по словам ПетераСантессона, главы отдела социологических исследований шведской аналитической компании Demoskop, из-за опасений, связанных с коронавирусом,планы шведов на отпуска могут сильно измениться. Также это сильно скажется на туристической индустрии и шведской экономике в целом. И, судя по всему, этим летом купальные пляжи Швеции будут полны как никогда, так как многие просто не поедут за границу.

«Быстро растет уровень обеспокоенности, в то же время нужно сказать, что в целом большинство граждан спокойны. Два шведа из трех по-прежнему испытывают полное доверие к государственным и общественным институтам и убеждены в том, что последним по силам справиться с проблемой. Однако общественные настроения изменяются крайне быстро, особенно сейчас, когда ситуация становится по-настоящему серьезной», — заявил Сантессон.

Так, по даннымDemoskop, за месяц уровень доверия к органам власти Швеции и убежденности в их возможности справиться с эпидемией снизился на 14%. Как заявил ПетерСантессон, по мере того, как проблемакоронавирусастановится все более актуальной и жгучей, общественность предъявляет все более высокие требования к предоставляемой ей информации. Основная масса критики направлена на Агентство общественного здравоохранения Швеции, которому не удается предоставить обществу четкие и понятные сведения, которые требуются от государственного органа, подотчетного правительству страны.