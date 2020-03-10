Кемерово, , 17:26 — REGNUM На базе Кемеровского областного центра медицины катастроф с сегодняшнего дня, 10 марта, заработал единый номер телефона «горячей линии» для кузбассовцев, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны здоровья населения региона.

«Номер «горячей линии» предназначен для обращений жителей региона, прибывших из эпидемически неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран», — уточнили в департаменте.

По телефону кузбассовцы сообщают о стране пребывания и дате пересечения государственной границы, а специалисты — о правилах временной изоляция в течение 14 дней в домашних условиях, получении листка временной нетрудоспособности, сроках обследования и медицинского наблюдения.