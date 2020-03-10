Вашингтон, , 17:25 — REGNUM Встреча менеджеров фармацевтической компании Biogen в Бостоне могла спровоцировать вспышку коронавируса на территории США. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на медиков и представителей компании.

Встреча состоялась в Бостоне 26−27 февраля. Впоследствии сразу несколько человек из присутствовавших на мероприятии 175 менеджеров обратились к врачам с симптомами, похожими на грипп. Впоследствии коронавирус обнаружили у одного из топ-менеджеров Biogen. Его имя не разглашается.

Журналисты отмечают, что наиболее остальных от возможных последствий встречи пострадал штат Массачусетс, где было зафиксировано 32 случая заражения. Ещё пять случаев заражения зафиксировано в Северной Каролине, два — в Индиане и один — во Флориде.