Стокгольм, , 08:24 — REGNUM Всё больше шведских детей и подростков обращаются в организацию «Права детей в обществе», BRIS, с жалобой на то, что их преследуют мысли о самоубийстве. По данным годового отчета правозащитников, за последние 4 года количество таких жалоб увеличилось на 88%. Об этом 10 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

«Мы рассматриваем это как симптом того, что у многих детей и подростков возникает много жизненных трудностей. От них требуется успевать и показывать успехи во всех сферах жизни, и для детей это подчас непосильная задача» — заявил генеральный секретарь BRIS МагнусЯгерскуг.

Самой распространенной причиной, по которой дети и подростки обращаются в правозащитную организацию, в течение многих лет являются психические расстройства. Как сообщают правозащитники в своем отчете, с 2018 по 2019 год количество сообщений о намерении совершить суицид увеличилось на 13%.

«Также за 2019 год мы наблюдаем рост числа обращений, связанных с беспокойством по поводу будущего, и чаще всего речь идет о климатическом кризисе. Поэтому наша позиция заключается в том, что политики должны более ясно и открыто рассказывать о мерах, предпринимаемых в различных областях, в том числе и в экологической сфере», — добавил Ягерскуг.