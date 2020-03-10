Тбилиси, , 17:39 — REGNUM В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции будут продезинфицированы церкви в Грузии. Об этом 10 марта сообщил глава центра по контролю над заболеваниями минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Как пояснил Гамкрелидзе, с просьбой о дезинфекции храмов к нему обратились представители патриархии. Он, в свою очередь, связался с департаментом окружающей среды центру по контролю над заболеваниями, где происходит регистрация дезинфицирующих жидкостей и попросил оказать помощь в данном вопросе.

По словам Гамкрелидзе, многие бизнесмены выразили готовность помочь церкви в знак благотворительности, что говорит о возрастании солидарности в стране.

В связи со вспышкой коронавируса в Грузии дезинфекционные мероприятия проходят в различных учреждениях. Дезинфекционные процедуры прошли в здании правительства, а также в школах, закрытых на карантин до 16 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Грузии на сегодняшний день выявлено 15 заражённых новым типом коронавируса.

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