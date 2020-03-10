Новосибирск, , 17:14 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшую неделю за медицинской помощью из-за ОРВИ и гриппа обратились 20 441 человек. Как сообщили ИА REGNUM в регионом Роспотребнадзоре, заболеваемость регистрируется преимущественно за счёт взрослого населения и подростков старше 15 лет.

«За эпидемиологический сезон среди заболевших циркулируют вирусы парагриппа, также вирусы гриппа А/H1N1, В, вошедшие в состав вакцины, что гарантирует достаточную защиту от заболевания гриппом привитым лицам», — уточнили в ведомстве.

В регионе в настоящее время полностью приостановлена деятельность трёх малокомплектных школ и двух детских садов, частично приостановлена деятельность 32 школ и 86 дошкольных образовательных учреждений .