Вашингтон, , 17:14 — REGNUM Энтузиаст с ником Eugeneration создал бесплатную браузерную игру, которая позволит другим пользователям «спланировать» свой остров в предстоящей Animal Crossing: New Horizons. Об этом 10 марта сообщает Kotaku.

Игра Eugeneration представляет собой карту острова, которую можно менять по своему усмотрению: добавлять деревья, реки и различные здания. Отмечается, что созданные таким образом локации нельзя будет импортировать в New Horizons.

Релиз Animal Crossing: New Horizons запланирован на 20 марта 2020 года. В игре геймеры смогут стать владельцами целого острова.

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