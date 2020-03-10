Москва, , 17:14 — REGNUM Официальным представителем изготовителя BMW на российском рынке объявил об отзыве 35 транспортных средств из-за дефекта фонарей стоп-сигнала. Об этом сообщает 10 марта пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили 6-й серии Gran Coupe, реализованные в период с апреля 2013 года по август 2016 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что на некоторых автомобилях высоко посаженный фонарь стоп-сигнала закреплен на серийной крыше из углепластика с помощью шести резьбовых соединений, — говорится в сообщении. — Из-за релаксационных свойств углепластика под давлением и нагревом, резьбовые соединения теряют предварительный натяг и свободно трясутся от динамических толчков во время движения».

Отемчается, что под воздействием тепла или высокой скорости во время движения фонарь стоп-сигнала может оказаться полностью сорван.

На отзываемых автомобилях будет выполнено повторное закрепление фонаря стоп-сигнала. Ремонтные работы будут осуществлены бесплатно для владельцев.