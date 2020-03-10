Ухань, Китай, 10 марта 2020, 17:11 — REGNUM Власти китайской провинции Хубэй готовят систему «кодов здоровья» для Уханя, чтобы начать выпускать людей из зоны карантина, 10 марта сообщает агентство «Синьхуа».
Согласно планам региональных властей, система позволит жителям менее зараженных районов путешествовать за пределы Уханя.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Ухане было зафиксировано всего 17 новых случаев COVID-19. 10 марта Ухань посетил глава КНР Си Цзиньпин.
Читайте также: Си Цзиньпин призвал жителей Уханя к «терпению и пониманию»