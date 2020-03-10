Вашингтон, , 17:10 — REGNUM Спустя 16 лет компания 2K Games снова выпустит игру совместно с Национальной футбольной лигой США. Об этом 10 марта сообщает Kotaku.

Издатели отметили, что их новые проекты не станут стандартными футбольными симуляторами и будут отличаться от франшизы Madden NFL, разработанной Electronic Arts. Пока неизвестно, в каком жанре выйдет следующая игра 2K Games.

Напомним, последней игрой 2K Games совместно с Национальной футбольной лигой стала ESPN NFL 2K5. Её релиз состоялся в 2004 году.

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