Чебоксары, , 17:09 — REGNUM Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, который живёт в Чувашии более 43 лет, будет «до смерти служить чувашам», так как полюбил «трудолюбивый, добрый народ». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 10 марта, в ходе награждения памятной медалью в честь 100-летия образования Чувашской автономии.

Официальный старт праздничным мероприятиям был дан в Чебоксарах. В рамках празднования состоялось первое награждение памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области»: награды удостоены народная артистка СССР Вера Кузьмина, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, почётный гражданин Чебоксар Иван Долгушин.

Митрополит Варнава в своём благодарственном слове отметил, что живёт в Чувашии более 43 лет, полюбив и республику, и «чувашский народ»:

«Правительство здесь меняется, а архиереев не меняют. И вот я 43 года живу здесь. Я полюбил Чувашию. Мне предлагали Нижний, Рязань, но чувашей полюбил и буду до смерти служить чувашам»

Митрополит Чебоксарский и Чувашии подчеркнул, что чувашский народ — «трудолюбивый, добрый». И призвал всех «трудиться вместе»:

«Будем трудиться вместе, браться и сёстры, и не ошибёмся. И Россия будет сильная, и никто не одолеет нас. И не надо забывать Бога. Господь хранит нас».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Чувашская Республика отмечает своё 100-летие. Инициатива о праздновании юбилейных дат был поддержана президентом Владимиром Путиным, который подписал соответствующий указ 28 июля 2012 года.

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