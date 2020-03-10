Брянск, , 17:12 — REGNUM По 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, проживающие в Брянской области. Единовременная выплата из регионального бюджета приурочена к 75-летию Победы.

С инициативой дополнительной поддержки ветеранов выступил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Эту выплату добавят к федеральной помощи. Поправки в областной бюджет депутаты регионального парламента рассмотрят на ближайшей сессии.

Для юбилейной выплаты выделят 44 млн рублей, сообщает издание «Брянск Today».