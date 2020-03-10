Липецк, , 16:56 — REGNUM В Липецкой области к 10 марта не было выявлено новых заражённых коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в областной администрации.

Лечение по-прежнему проходят три человека. Они заразились коронавирусом в Италии. С ними тесно контактировали всего семь человек — в основном родственники и друзья. Все они сейчас находятся под наблюдением.

Непродолжительные контакты с больными или с липчанами, прибывшими из стран группы риска, были у 150 человек. Их уже обследовали. Коронавируса у них не выявлено.

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