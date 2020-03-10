Рига, , 16:53 — REGNUM За попытку дать взятку гражданину Белоруссии в Латвии выписали штраф в размере 4300 евро, пишет портал Tvnet.lv.

По данным журналистов, представитель пункта пограничной охраны в Силене, патрулируя приграничный участок на шоссе Браслав — Даугавпилс, обнаружил неправильно припаркованный грузовой автомобиль гражданина Белоруссии.

Отмечается, что в процессе составления административного протокола гражданин Белоруссии попытался дать взятку латвийскому пограничнику в размере 10 евро. В результате мужчина получил штраф в размере 30 евро за нарушение правил дорожного движения и 4300 евро за попытку дачи взятки должностному лицу.

В течение года к аналогичным штрафам в схожих ситуациях, решением прокурора, были приговорены семь человек.