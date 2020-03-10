Чебоксары, 10 марта 2020, 16:48 — REGNUM В Чебоксарах сегодня, 10 марта, состоялось открытие празднование 100-летия Чувашской автономной области. Церемония прошла в прямом эфире, в ходе которой была показана история республики и прошёл парад районов и городов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
С приветственным словом к участникам торжества обратился врио главы Чувашии Олег Николаев, отметив, что с парада муниципальных образований начинается «марафон мероприятий, посвящённых 100-летию Чувашской автономии». Он подчеркнул, что праздник «имеет федеральное значение», потому что указ о праздновании юбилея был подписан в 2012 году президентом России Владимиром Путиным.
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В своём выступлении руководитель республики вкратце напомнил об основных вехах истории Чувашии, в том числе трагических. В их числе, к примеру, голодомор 1920-годов, унёсший жизни более 13 тыс. жителей, годы Великой Отечественной войны, где на фронтах погибли более 100 тыс. земляков.
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Он также напомнил, что в период индустриализации в Чувашии были построены такие гиганты, как тракторный завод, ГЭС, «Химпром», хлопчатобумажный комбинат, «Элара».
Череда мероприятий, посвящённых 100-летию со дня образования Чувашской автономной области, будет идти в течение года.
Как сообщало ИА REGNUM, тема строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в Чувашии, который возводился в 1941 году и является одной из менее изученных страниц в истории Великой Отечественной войны, получит государственный статус, и память о нём будет увековечена. Об этом заявлял ранее врио главы Чувашии Олег Николаев, дав соответствующие поручения органам власти.
Напомним, рубежи обороны строились в Чувашии с 28 октября 1941 года по 25 января 1942 года и в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани. Это была масштабная по объёму (протяжённость 380 км) и ударная по срокам (три месяца с момента мобилизации) всенародная стройка (задействована треть оставшегося в тылу трудоспособного населения). Всего было призвано на строительство 170 тыс. человек, ежедневно на стройку выходили до 110 тыс. землекопов — женщины, старики и подростки.
Справка ИА REGNUM. 24 июня 1920 года был принят декрет «Об Автономной Чувашской области», подписанный председателем Совнаркома Владимиром Лениным (Ульяновым), председателем ВЦИК Михаилом Калининым и секретарем ВЦИК Авелем Енукидзе. В декрете указывалось: «Образовать Автономную Чувашскую область, как часть РСФСР с административным центром в г. Чебоксары». 20 июня 1925 года ВЦИК принял постановление «О расширении границ Автономной Чувашской ССР», согласно которому к республике были присоединены Алатырь и три волости Алатырского уезда Симбирской губернии.
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