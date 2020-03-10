Чебоксары, , 16:48 — REGNUM В Чебоксарах сегодня, 10 марта, состоялось открытие празднование 100-летия Чувашской автономной области. Церемония прошла в прямом эфире, в ходе которой была показана история республики и прошёл парад районов и городов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С приветственным словом к участникам торжества обратился врио главы Чувашии Олег Николаев, отметив, что с парада муниципальных образований начинается «марафон мероприятий, посвящённых 100-летию Чувашской автономии». Он подчеркнул, что праздник «имеет федеральное значение», потому что указ о праздновании юбилея был подписан в 2012 году президентом России Владимиром Путиным.

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В своём выступлении руководитель республики вкратце напомнил об основных вехах истории Чувашии, в том числе трагических. В их числе, к примеру, голодомор 1920-годов, унёсший жизни более 13 тыс. жителей, годы Великой Отечественной войны, где на фронтах погибли более 100 тыс. земляков.

«Из Чувашии на фронт ушли более 208 тыс. земляков. Каждый второй не вернулся с войны, каждый четвертый был награждён различными наградами, в том числе 75 удостоены звания Героев Советского Союза. Мы их помним, чтим, гордимся и стараемся следовать их пути.

Не менее большой вклад в Победу ковался в тылу. В Чувашию было эвакуировано много заводов. Кроме того, 170 тыс. жителей были призваны на строительство линии обороны, который был назван Сурским рубежом. Линии обороны строились в ряде регионов, но именно в Чувашской Республике была самая длинная линия окопов. И наши деды и прадеды самоотверженно трудились на эти объектах, в короткие сроки создав очень мощную линию оборону, обеспечив в случае необходимости достойный отпор врагу», — подчеркнул Олег Николаев.

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Он также напомнил, что в период индустриализации в Чувашии были построены такие гиганты, как тракторный завод, ГЭС, «Химпром», хлопчатобумажный комбинат, «Элара».

"Это говорит о том, что чувашский народ, полностью отдавая себя труду, шёл в ногу со временем, делал своё дело достойно. И сейчас мы тоже стараемся не отставать», — сказал врио главы Чувашии, подчеркнув, что если «мы объединим усилия, то любые трудности будут по плечу».

Череда мероприятий, посвящённых 100-летию со дня образования Чувашской автономной области, будет идти в течение года.

Как сообщало ИА REGNUM, тема строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в Чувашии, который возводился в 1941 году и является одной из менее изученных страниц в истории Великой Отечественной войны, получит государственный статус, и память о нём будет увековечена. Об этом заявлял ранее врио главы Чувашии Олег Николаев, дав соответствующие поручения органам власти.

Напомним, рубежи обороны строились в Чувашии с 28 октября 1941 года по 25 января 1942 года и в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани. Это была масштабная по объёму (протяжённость 380 км) и ударная по срокам (три месяца с момента мобилизации) всенародная стройка (задействована треть оставшегося в тылу трудоспособного населения). Всего было призвано на строительство 170 тыс. человек, ежедневно на стройку выходили до 110 тыс. землекопов — женщины, старики и подростки.

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