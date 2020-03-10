Волгоград, , 16:53 — REGNUM Воздушные части парада в честь 75-летия Великой Победы запланированы в семи городах Южного военного округа 9 мая 2020 года. Экипажи уже приступили к тренировочным полётам, сообщили 10 марта в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Самолёты и вертолёты пролетят над городами-героями Волгоградом, Керчью, Новороссийском и Севастополем, а также в небе Ростова-на-Дону, Ставрополя и Владикавказа. Зрители увидят машины военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, морской и армейской авиации. Полёты вертолётов пройдут на укороченных дистанциях со скоростью от 100 до 180 км/час с интервалом в 50 метров между лопастями, самолёты поднимутся на высоту 250 — 300 м и будут двигаться со скоростью около 600 км/час. За штурвалами воздушных машин только специалисты, имеющие высокий уровень лётного мастерства и классной квалификации. Экипажи отрабатывают элементы групповой слётанности, выполняют построение парадного строя

Всего над территориями семи городов Южного военного округа пролетят около 130 самолётов и вертолётов 4 армии ВВС и ПВО.