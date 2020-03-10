Рабат, , 16:42 — REGNUM Первый смертельный случай из-за вируса COVID-19 зафиксирован в Марокко, сообщает 10 Reuters.

Уточняется, что от инфекции, вызванной уханьским вирусом, скончалась женщина 89 лет. Она недавно вернулись из Италии. При этом у женщины было больное сердце и проблемы с дыхательной системой.

Напомним, новый коронавирус по состоянию на 5 марта был выявлен у двух жителей Марокко.

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