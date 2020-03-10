Курск, , 16:39 — REGNUM Девять жителей Курской области контактировали с заражённым коронавирусной инфекцией в поездах Москва — Белгород и Белгород — Санкт-Петербург, сообщил портал «Секунда». Семеро из них зарегистрированы в Курске, двое — в Курском и Пристенском района.

Региональное управление Роспотребнадзора направило главе регионального комитета здравоохранения Елене Палферовой уведомление, что все они должны быть помещены под наблюдение и должны получить больничные листы, не посещая медицинских учреждений.

По данным Роспотребнадзора, на территории Курской области не было выявлено ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. При этом в регионе усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу.

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