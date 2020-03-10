Луганск, 10 марта 2020, 16:59 — REGNUM Украинская сторона умышленно провоцирует очереди на пунктах пропуска между Украиной и Донбассом, заявил 10 марта во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
По его словам, людей долго держат на пунктах пропуска под предлогом борьбы с распространением коронавируса COVID-2019.
По его словам, украинские силовики используют сложившуюся ситуацию в своих корыстных целях.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР с подозрением на заражение коронавирусом COVID-2019 госпитализировали женщину, которая приехала из Китая.
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