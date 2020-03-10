Новосибирск, , 16:32 — REGNUM Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин закончил создание коллекции миниатюр к 9 Мая. В неё вошли девять копий ордена Отечественной войны 1 степени, четыре ордена Ушакова, а также три микрокопии Знамени Победы.

Микроминиатюры к 9 Мая Владимир Анискин

«У меня радость. Закончил работу над микроминиатюрами к 9 Мая. Сегодня их оформил. На следующей неделе лечу в Москву, чтобы передать оформленные работы летчику-космонавту Олегу Артемьеву», — рассказал Анискин.

Он надеется, что его микроминиатюры отправятся в космос.

Владимир Анискин рассказал, что две из трёх копий Знамени Победы выполнены из частичек ниточки, снятой с официальной копии Знамени Победы.

«Напомню, что музей Вооруженных Сил любезно предоставил мне несколько таких ниточек», — уточнил он.

В коллекцию к 9 Мая также вошли микроминиатюрные монеты с особыми номерами: 75, 41, 42,43, 44 и победный 45 год.