Мадрид, 10 марта 2020, 16:24 — REGNUM Неделю не будет функционировать испанский парламент в связи с распространением вируса COVID-19, пишет 10 марта El Pais.
Отмечается, что неделя — минимальный срок: возможно, что испанским законодателям придётся не работать ещё дольше.
Напомним, число заразившихся уханьским вирусом в Испании составило 1102 человека, умерли 28 человек, выздоровели — 32 человека, в тяжёлом состоянии находятся 11 человек.
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