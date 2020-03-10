Волгоград, , 16:25 — REGNUM Двум комитетам в правительстве Волгоградской области поменяют названия и перераспределят полномочия. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе правительства региона.

Депутатам облдумы предстоит рассмотреть законопроект о внесении изменений в законодательный акт «О системе органов исполнительной власти Волгоградской области». Согласно новому документу, региональный комитет ЖКХ и ТЭК переименовывается в комитет ЖКХ Волгоградской области, а областной комитет промышленности и торговли станет комитетом промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса.

Временно осуществляющим полномочия председателя комитета ЖКХ назначен Александр Артемов, ранее занимавший должность заместителя председателя. Главу ведомства Романа Бекова отправили в отставку 17 февраля 2020 года.

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