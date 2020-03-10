Липецк, , 16:16 — REGNUM В Липецке в образовательных учреждениях с 10 марта запретили все массовые мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

У всех школьников и детсадовцев по утрам будут измерять температуру, заболевших изолируют и отправят домой. 10 марта сотрудники Роспотребнадзора начали обход липецких школ, провели работу с коллективами, рассказали о личной гигиене и дезинфекции поверхностей. Классные руководители и воспитатели предъявили списки детей, выезжавших за последние две недели за границу и в частности — в Италию.

«Все меры, принимаемые департаментом образования, направлены на профилактику вирусных инфекций и предотвращение заболеваемости», — прокомментировала председатель городского департамента образования Светлана Бедрова.

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