Буденновск, Ставропольский край, , 16:19 — REGNUM Медсестра больницы города Буденновска Ставропольского края, по вине которой пять пациентов заразились ВИЧ-инфекцией, признана виновной в халатности. Городской суд приговорил ее к 10 месяцам исправительных работ, сообщили ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе суда.

Напомним, обвиняемой по делу проходила старшая медсестра инфекционного отделения Краевого центра специализированных видов медицинской помощи №1 в Буденновске.

По версии следствия, в 2018 году фигурантка дела не проконтролировала соблюдение средним медперсоналом ухода за венозными катетерами. Один из них применялся к ВИЧ-инфицированному пациенту, а затем был использован еще несколько раз. В результате этого заразились пять человек, в том числе трое малолетних детей.

«Подсудимой назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства», — сказано в сообщении.

Кроме того, суд лишил осужденную права в течение 1,5 года занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в учреждениях здравоохранения. Приговор в законную силу еще не вступил.

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