Екатеринбург, , 16:24 — REGNUM Решение о сносе двухэтажной парковки над станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге оставлено в силе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Семнадцатый арбитражный суд решил оставить решение о сносе в пользу мэрии.

Теперь фирме «Промавтосервис» необходимо за 30 дней снести самовольную постройку на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова. Земельный участок под зданием перейдёт в собственность муниципалитета.

Как сообщало ИА REGNUM, на указанном участке планируется построить станцию метро «Бажовская». Она должна стать связующим звеном первой и третьей веток метро.

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