Рим, , 16:05 — REGNUM Итальянская компания 505 Games стала «лучшим игровым издателем 2019 года» по версии Metacritic. Полный список претендентов на это звание был опубликован 10 марта на одной из страниц агрегатора.

Победу 505 Games принесли несколько успешных релизов 2019 года: Control и Bloodstained: Ritual of the Night. На втором и третьем месте в списке оказались Activision Blizzard и Nintendo.

Напомним, компания 505 Games была основана в Милане (Италия) в 2006 году. За годы существования она выступила издателем многих популярных видеоигр: Rocket League, Payday 2, Don't Starve и др.

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