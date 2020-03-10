Москва, , 15:58 — REGNUM Хочу поблагодарить граждан РФ за поддержку, чувствую и чувствовал её все годы работы. Без такой поддержки трудно и невозможно вообще что-либо сделать. Об этом 10 марта заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Госдумы.

«С пониманием отношусь и к критике граждан, связанной с непростыми решениями. Но хочу заверить, что в своей работе всегда руководствовался и буду руководствоваться текущими и долгосрочными интересами России, исключительно волей нашего народа.

Поэтому и было принято решение вынести обсуждение поправки к Конституции на обсуждение наших граждан, на всероссийское голосование.

Обращаясь к гражданам, хочу сказать, как вы решите, как вы проголосуете 22 апреля, так и будет», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России принимается не новая Конституция РФ, а вносятся значимые поправки в главный документ страны.

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