Париж, , 15:58 — REGNUM Релиз приключенческой игры Paper Beast на устройствах виртуальной реальности состоится 24 марта 2020 года. Об этом сообщалось 9 марта в официальном трейлере проекта на YouTube-канале PlayStation.

В Paper Beast игрокам предстоит изучить диковинную планету, населённую животными из оригами. Сообщается также, что для решения различным головоломок можно будет изменять ландшафт окружающих земель.

Разработкой игры занимается французская инди-студия Pixel Reef. Paper Beast станет её первым серьёзным проектом.

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