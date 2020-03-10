Чебоксары, , 15:49 — REGNUM В Чувашии город Чебоксары будет выдвинут в качестве претендента на звание «Город трудовой доблести». Эту инициативу поддержал сегодня, 10 марта, врио главы республики Олег Николаев, поручив республиканским властям подключиться к сбору документов для направления соответствующего ходатайства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона. Ранее в ряде регионов были названы города, которые будут претендовать на получение высокого звания.

С инициативой обратился председатель общественной палаты Чувашии Алексей Судленков, отметив большой вклад ряда предприятий города Чебоксары в победу над фашистской Германией. К примеру, все танки, которые выпускались в Советском Союзе, были оснащены продукцией Чебоксарского электроаппаратного завода, образованного в декабре 1941 года на базе эвакуированных цехов Ленинградского завода «Электрик» и Харьковского электромеханического завода им. Сталина. За успешное выполнение задания по обеспечению аппаратурой авиационной и танковой промышленности завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Чебоксарский ликеро-водочный завод в годы войны выпускал «коктейли Молотова». На завод ЧПО им. Чапаева, раньше более известного как завод по производству боеприпасов под номером 320, было возложено оснащение дзотов и других оборонительных сооружений Сурского рубежа.

Как сообщало ИА REGNUM, рубежи обороны строились в Чувашии с 28 октября 1941 года по 25 января 1942 года и в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани. Это была масштабная по объёму (протяжённость 380 км) и ударная по срокам (три месяца с момента мобилизации) всенародная стройка (задействована треть оставшегося в тылу трудоспособного населения). Всего было призвано на строительство 170 тыс. человек, ежедневно на стройку выходили до 110 тыс. землекопов — женщины, старики и подростки.

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Врио Главы Чувашии поддержал предложение и подчеркнул, что важно довести до людей поднятые архивные материалы.

«Как видите, процесс уже начался: многие города заявили о своем желании побороться за это звание, и у нас есть все основания тоже претендовать на него», — заключил Олег Николаев.

Отметим, что регионы Приволжского федерального округа активно выдвигают города-претенденты и заявляют о борьбе за звание «Город трудовой доблести». В частности, в Ульяновской области и Удмуртии идёт сбор подписей за присвоение данного звания столицам регионов — Ульяновску и Ижевску. От Пермского края могут быть выдвинуты три города — Пермь, Лысьве и Кизел, от Пензенской области будет представлена Пенза. Глава Татарии Рустам Минниханов заявил, что будет лично бороться, чтобы Казань получила звание «Города трудовой доблести».

Напомним, звание «Город трудовой доблести» будет присваиваться российским городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».