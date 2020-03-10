Махачкала, , 15:45 — REGNUM Верховный суд (ВС) Дагестана рассмотрел апелляционную жалобу на приговор, вынесенный бывшему главному архитектору Махачкалы Магомедрасулу Гитинову, осужденному по делу о превышении должностных полномочий. Решение суда первой инстанции изменено частично, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе ВС республики.

Напомним, 17 декабря 2019 года Советский районный суд Махачкалы приговорил Гитинова к 4,5 годам лишения свободы условно.

«Верховный суд Республики Дагестан <…> изменил частично решение районного суда. По представлению прокуратуры судом апелляционной инстанции был снят арест, наложенный на имущество Гитинова, в остальном приговор оставлен в силе», — сказала собеседница.

Ранее было установлено, что в 2014 — 2017 годах Гитинов незаконно выдал шести застройщикам градостроительную документацию на возведение многоквартирных жилых домов на землях, расположенных в зоне индивидуальной жилой застройки.

Кроме того, в 2015 году Гитинов незаконно выдал двум застройщикам градостроительные планы, в одном из которых указал ложные сведения о площади участков, а в другом умышленно не отразил сведения о расположенном на этой земле пятиэтажном доме и об имеющихся ограничениях в использовании этого участка из-за его расположения в санитарно-защитной зоне закрытого кладбища. В обоих случаях он согласовал проекты строительства многоквартирных домов.

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