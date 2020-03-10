Москва, , 15:43 — REGNUM Популярный российский видеоблогер Илья Maddyson Давыдов назвал «предателями России» всех геймеров, запустивших игру Call of Duty: Warzone. О своём недовольстве новым проектом от Activision он рассказал на странице в Twitter 10 марта.

По мнению блогера, игроки Call of Duty: Warzone смеются над «трагической историей России». Он считает, что называть один из режимов игры «ГУЛАГом» — непозволительная ошибка со стороны разработчиков.

Напомним, релиз «королевской битвы» Call of Duty: Warzone состоялся сегодня, 10 марта 2020 года. В проекте есть необычная особенность под названием «ГУЛАГ» — это виртуальная тюрьма, в которой проигравшие геймеры сражаются друг с другом за возможность вернуться в матч.

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