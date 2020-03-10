Черкесск, , 15:40 — REGNUM В Карачаево-Черкесии вновь попалась на мошенничестве 22-летняя жительница города Черкесска. Мошенница организовала сбор средств в сети интернет на лечение ребенка.

Однако при проверке оказалось, что в действительности никакого ребенка не было и весь этот сбор средств был предпринят только для одной цели — незаконного обогащения, сообщили 10 марта в пресс-службе МВД по региону.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело, потерпевшими по нему признаны двое жителей Карачаево-Черкесии.

Как отметили в МВД, ранее молодая женщина уже была осуждена за подобное мошенничество. Летом 2019 года был выявлен факт сбора средств якобы для больного ребенка. Жертвами преступницы стали несколько десятков человек. По предварительным данным, она обманула их на сумму около 1 млн рублей.