Москва, , 15:39 — REGNUM Определена площадка для строительства новой инфекционной больницы. Об этом 10 марта написал мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

Он рассказал, что принято решение о строительстве мобильного комплекса новой инфекционной больницы. Объект станет дополнением к стационару в Коммунарке и ИКБ № 1.

Больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций. Тем не менее, пообещал мэр, её оснастят современным оборудованием. Вокруг создадут периметр ограждения и охраны. Стоки канализации выведут в автономные сооружения.

Больницу построят за «бетонным кольцом» вдали от жилых домов. Судя по опубликованной карте, объект будет располагаться неподалёку от Калужского шоссе.