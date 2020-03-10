Лилонгве, , 15:32 — REGNUM Полиция Малави арестовала двух правозащитников за то, что они якобы угрожали заблокировать официальные резиденции президента страны, если глава Избирательной комиссии не будет немедленно снята с должности. Об этом передает местная газета Nyasa Times

В ответ на требование активистов президент страны Питер Мутарика заявил: «Я покажу им, из чего я сделан».

Двое арестованных, Гифт Трапенс и Макдональд Семберека, являются членами Коалиции правозащитников (HRDC). Они были арестованы вечером в воскресенье, 8 марта, и в настоящее полиция разыскивает лидера организации Тимоти Мтамбо.

По словам члена HRDC Люка Тембо, Трапенс и Семберека были обвинены в подстрекательстве к насилию.

Напомним, что правозащитная организация возглавила акции протеста против проведения президентских выборов в мае 2019 года, которые, по решению суда, должны пройти повторно.