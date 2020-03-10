Каир, , 15:30 — REGNUM В Египте продержали в пятичасовом карантине одиннадцать граждан Южной Кореи, отправившись в круиз по Нилу. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, органы здравоохранения выборочно выбрали трех человек, которых проверили на наличие коронавируса. До получения результатов анализа десять туристов и гид провели в карантине пять часов.

Отмечается, что ни у одного южнокорейского пассажира круиза не было выявлено никаких симптомов, тест на вирус также оказался отрицательным.

Известно, что 6 и 7 марта органы здравоохранения Египта также проверили на наличие коронавируса 45 туристов, отправившихся в круиз по Нилу.

В результате данных проверок представители посольства Южной Кореи в Египте призвала граждан страны воздержаться от поездок в Египет.