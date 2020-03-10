Горно-Алтайск, , 15:10 — REGNUM Туристы из Санкт-Петербурга после похода по горам Алтая сообщили о чрезвычайно высокой лавинной опасности. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС.

Группа намеревалась пройти от Мультинских озёр через перевал Крепкий. Однако сильный ветер, снежные «доски» — многотонные снежные массы, соскальзывающие со склонов с большой скоростью, заставили их изменить маршрут.

«Вообще в долине Мультинских озёр сейчас очень высокий риск схода снежных лавин», — отметил руководитель группы Александр Купченко.

Этому способствует большое количество снега и тёплая погода. Напомним, ранее в Усть-Коксинском районе республики по лавиной погиб местный житель, охотившийся в горах. Как сообщало ИА REGNUM, его тело спасателям и волонтёрам удалось найти лишь спустя почти неделю после начала поисков.

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