Казань, , 19:49 — REGNUM Образовательные учреждения Татарии на период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ отменили выездные и массовые мероприятия, а уроки по разным предметам проводят в одном классе, чтобы дети не переходили из одного кабинета в другой. Учителя сами приходят к учащимся. Как сообщает пресс-служба регионального минобразования, за период с 28 февраля по 6 марта в Татарии закрыто 26 классов в 13 школах в Казани, Кукморском и Менделеевском районах.

Полностью закрытых школ на карантин в республике нет.

Из-за увеличения заболеваемости ОРВИ минобрнауки Татарии рекомендовало усилить профилактические мероприятия в школах, техникумах и колледжах республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии на случай превышения эпидемического порога по гриппу и ОРВИ готовы для развёртывания 1 тыс. коек в медучреждениях республики.

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