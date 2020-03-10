Липецк, 10 марта 2020, 15:07 — REGNUM В Липецкой области 15 марта состоится «автомобильный крестный ход» против коронавируса, сообщил портал Gorod48 со ссылкой на главу общины Святых царственных мучеников Юрия Берникова.
Группа православных липчан планирует за один объехать с иконами всю область.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Липецкой области было выявлено три заражённых коронавирусной инфекцией. Все они в конце февраля были в Италии и вернулись в регион на личном транспорте.
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