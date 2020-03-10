Рим, , 15:05 — REGNUM В экстренной скупке продуктов питания нет никакой необходимости, ничто не помешает приобретать товары в любой день, в Италии нет никакой вероятности возникновения проблем с продовольственными товарами, сказано в официальном заявлении правительства страны, распространённом утром во вторник, 10 марта.

В ночь с 9 на 10 марта в целом ряде супермаркетов в крупных городах страны наблюдались огромные очереди — так некоторые граждане отреагировали на введенные правительством новые ограничительные меры, вызванные распространением коронавируса.

По данным властей Италии на вечер 9 марта, жертвами коронавируса стали 463 человека (за сутки показатель вырос на 97). Заболевших — 7985 (почти на 1600 больше, чем днём ранее). Выздоровели 724 человека.

Власти ограничили перемещение граждан по территории страны, отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики — прежде всего из-за отсутствия туристов, а также из-за сокращения объемов производства и экспорта.