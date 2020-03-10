Москва, , 15:08 — REGNUM Вероятнее всего, в ближайшие недели курс российской валюты будет составлять в диапазоне 69−72 рубля за доллар. Об этом 10 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил публицист и политолог Евгений Бень.

«Мой прогноз — два варианта развития событий. Один — благоприятный, второй нет. Благоприятный прогноз развития событий состоит в том, что, по крайней мере, до голосования за изменения в Конституцию курс рубля будет искусственным образом удерживаться от дальнейшего катастрофического падения и оставаться в коридоре 69−72 рубля за доллар», — отметил Бень.

Эксперт считает, что со временем начнётся подъем цен на нефть. Её стоимость дойдет до 45−50 долларов за баррель, и все вернётся к той ситуации, которая была до резкого падения цен на энергоносители и курса рубля. Этот сценарий политолог назвал наиболее вероятным. Однако есть и другой вариант.

«Неблагоприятной прогноз состоит в том, что цена на нефть зависнет на долгие месяцы на том уровне, на котором сейчас. Через некоторое время удерживание курса рубля станет невозможным, что приведет к девальвации, гиперинфляции и серьезным финансовым потерям населения», — сказал Бень.

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