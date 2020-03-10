Мурманск, , 15:00 — REGNUM В Мурманске из-за грозы распространения нового коронавируса отказались от проведения традиционного лыжного марафона стран Баренц-региона «Лыжня Дружбы». Решение об этом было принято на заседании регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«С учетом того, что у соседей есть случаи коронавируса, приняли решение отменить «Лыжню дружбы». Прошу соответствующую информацию до коллег довести. Всех прошу воздержаться от поездок к нашим соседям», — заявил губернатор Андрей Чибис.

Ранее сообщалось, что оргкомитет проводил анализ по заболеваемости коронавирусом. На тот момент были случаи заражения в Норвегии.

Как сообщало ИА REGNUM, в России число заболевших новым коронавирусом достигло 20. В Финляндии, которая граничит с Мурманской областью, числится 40 заболевших.