Мурманск, 10 марта 2020, 15:00 — REGNUM В Мурманске из-за грозы распространения нового коронавируса отказались от проведения традиционного лыжного марафона стран Баренц-региона «Лыжня Дружбы». Решение об этом было принято на заседании регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее сообщалось, что оргкомитет проводил анализ по заболеваемости коронавирусом. На тот момент были случаи заражения в Норвегии.
Как сообщало ИА REGNUM, в России число заболевших новым коронавирусом достигло 20. В Финляндии, которая граничит с Мурманской областью, числится 40 заболевших.