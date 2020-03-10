Ватикан, , 15:00 — REGNUM Папа римский Франциск во вторник, 10 марта, во время проповеди призвал молиться за священников, чтобы у тех была смелость идти к больным коронавирусом и нести им Слово Божие и причастие.

Глава католической Церкви призвал молиться за всех больных коронавирусом, а также за врачей.

По данным властей Италии на вечер 9 марта, жертвами коронавируса стали 463 человека (за сутки показатель вырос на 97). Заболевших — 7985 (почти на 1600 больше, чем днём ранее). Выздоровели 724 человека.

Власти ограничили перемещение граждан по территории страны, отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики — прежде всего из-за отсутствия туристов, а также из-за сокращения объемов производства и экспорта.