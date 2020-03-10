Джакарта, , 15:00 — REGNUM Глава управления по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Индонезии Ахмад Юрианто заявил о восьми новых случаях заражения коронавирусом в стране, сообщает информационный портал Detik.

В настоящее время 27 человек инфицированы коронавирусом в Индонезии.

Известно, что среди заразившихся коронавирусом в Индонезии были как местные, так и иностранные граждане в возрасте от 33 до 73 лет.

Ахмад Юрианто заявил о двух иностранных гражданах, у которых был обнаружен коронавирус. Это женщина в возрасте 53 лет и мужчина в возрасте 46 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было зафиксировано 19 положительных случаев заражения коронавирусом в Индонезии.

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